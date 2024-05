Escola João da Silva Machado coloca em prática o projeto “Nossas histórias”

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira as turmas do segundo ano das professoras Silvana Aparecida Streit e Ana Cristina dos Santos da Escola Municipal João da Silva Machado colocaram em prática o projeto “Nossas histórias”, que tem como objetivo levar à escola alguns moradores de Rio Negro para compartilhar com os alunos histórias da vida pessoal e profissional.

O prefeito James Karson Valério, a convite do diretor Julio Cesar, esteve na sala de aula na tarde desta segunda-feira para participar do projeto e contar um pouco da sua vivência escolar. Os alunos interagiram com o prefeito fazendo várias perguntas.

“Adorei o convite. A escola deixou feliz um velho professor”, enalteceu o prefeito que por anos atuou como professor e teve participação na inauguração e definição do nome da Escola Municipal João da Silva Machado.