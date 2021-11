Escola José de Lima é classificada na Etapa Sul-Brasileira da Mostra Científica Verde é Vida 2022

Escola é destaque na região sul representando o Paraná na 20ª Expoagro Afubra em março de 2022

Projeto científico ambiental, a Mostra Brasileira Verde é Vida reúne alunos pesquisadores e professores orientadores de forma a apresentar trabalhos de pesquisa e iniciação científica, conforme o Método Científico em vigor no Brasil. O Verde é Vida divide a Mostra em Etapa Escolar, Etapa Regional e Etapa Sul-Brasileira.

Com dedicação e empenho, a Professora Taísa Lazarini da Escola Municipal Rural José de Lima desenvolveu juntamente a seus alunos do 4°ano o projeto “Multiplicando as suculentas”, alcançando a brilhante conquista de passar pelas duas fases iniciais e tendo projeto selecionado para a última etapa da Mostra, que acontece juntamente com a 20ª Expoagro Afubra.

O Projeto rionegrense que mesmo com as dificuldades empregadas na falta inicial de interação direta entre educador-aluno, contornou a situação e terá a honra de ser um entre os dois únicos selecionados do estado do Paraná é fruto dos muitos dias de trabalho e entusiasmo com os alunos, e demonstra a prontidão da rede municipal de professores em sempre oferecer o melhor aos seus alunos.

A Etapa Sul-Brasileira será realizada durante a 20ª Expoagro Afubra, de 23 a 26 de março de 2022 e a forma de participação dos alunos e professores dependerá das restrições sanitárias que estarão em vigor no período.

