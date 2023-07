Escola Municipal Venceslau Muniz é reinaugurada com diversas melhorias

No último sábado (08), a Escola Municipal Venceslau Muniz, localizada no Sítio dos Rauen, foi oficialmente reinaugurada com diversas melhorias para toda a comunidade escolar.

A obra realizada pela empresa Hammer Construções Ltda contemplou serviços de substituição de telhado da quadra e da escola, troca do revestimento do piso das salas de aula de madeira por cerâmica, substituição do sistema hidrossanitário e também a reformulação do banheiro, com a execução de banheiro feminino, masculino e adaptado.

Além disso, foram substituídas as janelas das salas de aula, realizado o nivelamento de piso, execução de passarela para interligar as edificações e garantir a acessibilidade com rampas de acesso, assim como guarda-corpo e degrau.

A pintura em toda escola também fez parte do pacote de reforma realizada, melhorando estruturalmente e esteticamente a edificação como um todo. O valor total foi de R$ 529.437,34.

HOMENAGENS

A tarde de inauguração contou com a homenagem de valorosas pessoas que fizeram e fazem parte da escola:

Através do Decreto nº 084, uma das alas foi nominada com o nome da Professora Maria Aparecida Kzeczick, que atuou de 1975 até a sua aposentadoria em 2005 na comunidade, tempo que as classes eram multisseriadas e as professoras responsáveis pela alimentação escolar, limpeza, horta e da gestão da escola.

Também na ocasião foi dado o certificado “Honra a quem tem Honra” à professora Elinor Rauen Seidel, professora que trabalhou na escola do ano de 1960 até 1983, e para a professora Roseli Mayer Rauen, que trabalhou como diretora da escola de 2005 até 2016. Ambas as professoras são moradoras do Sítio dos Rauen e receberam a justa homenagem pelos relevantes serviços prestados a comunidade.

Participaram da reinauguração o prefeito professor James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária de educação Vera Pfeffer Schelbauer, e demais autoridades, além de alunos, pais, professores e comunidade em geral que após participaram da festa junina da escola.