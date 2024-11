Escola Rural Municipal José de Lima brilha no Projeto Verde é Vida

A Escola Rural Municipal José de Lima de Rio Negro se destacou ao participar do renomado Projeto Verde é Vida, um programa de educação promovido pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), que há 31 anos transforma a realidade de escolas e comunidades nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Neste ano a escola teve a honra de apresentar a Mostra Científica Verde é Vida – Etapa Escolar, onde cada turma revelou suas pesquisas científicas realizadas ao longo do semestre.

O foco das pesquisas científicas é incentivar a iniciação dos alunos na ciência, levando em consideração seus interesses pessoais, os da família e da comunidade. Esse processo não apenas promove a inovação como também impulsiona o desenvolvimento sustentável local e regional.

A outra fase dessa jornada foi a Mostra Científica Verde é Vida – Etapa Regional, realizada em 28/08 em Rio Negro, onde a Escola Rural Municipal José de Lima representou com orgulho o município.

No evento foram apresentados 13 trabalhos dos municípios de Piên, Mafra e Rio Negro. A escola levou dois projetos notáveis: “Qualidade de Vida”, apresentado pelos alunos do 5º A sob orientação da professora Vanessa De Mello Charane, e “Aromas que Combatem Mosquitos”, desenvolvido pelo 5º B da professora Karina F. F. De Assumpção. Este último se destacou tanto que foi classificado na próxima fase online, onde foi avaliado por universidades parceiras do Verde é Vida.

A secretária municipal de educação, Jussara do Rocio Heide e a coordenadora local Carla Kiatkoski visitaram a escola para parabenizar pessoalmente os alunos e suas professoras pelo excelente resultado, onde o técnico da Afubra, Edemar, trouxe a notícia ainda mais empolgante: o projeto “Aromas que Combatem Mosquitos” foi selecionado para participar da Mostra Sul-Brasileira de 2025.

Essa ação não apenas enriqueceu o conhecimento dos alunos, mas também fomentou a curiosidade científica, estimulando novas descobertas e contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico entre os educandos. Vale lembrar que no ano passado, a Escola José de Lima também foi premiada no programa Verde é Vida e apresentaram na Expoafubra.

O futuro está sendo construído com dedicação e paixão na Escola Rural Municipal José de Lima!