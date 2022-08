Escola Tia Apolônia comemora a Semana da Pessoa com Deficiência com diversas ações

Compartilhar no Facebook

De 21 a 28 de agosto será comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A celebração foi instituída pela Lei nº 13.585/2017 com objetivo de conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional, além de combater o preconceito e a discriminação.

Durante essa semana a Escola Tia Apolônia estará realizando várias ações, através de publicações em suas redes sociais, atividades diferenciadas com os alunos, apresentações culturais em outras escolas, distribuição de panfletos sobre prevenção e palestra para pais e comunidade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Escola Tia Apolônia atua desde 1976 nesta causa. Atende atualmente 162 alunos, sendo 37 na Educação Infantil, 53 no Ensino Fundamental e 72 na Educação de Jovens e Adultos.

“Cada um tem seu jeito de voar e todos merecem respeito e valorização”

PALESTRA

A escola convida a comunidade em geral para uma palestra com o tema “Transtorno do espectro autista”. Será possível aprender um pouco mais sobre o autismo e os atrasos no desenvolvimento.