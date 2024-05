Escola Tia Apolônia receberá importantes obras de aprimoramento

Nesta semana o prefeito James Karson Valério assinou a autorização para que a Secretaria Municipal de Educação inicie o processo de licitação para as obras de aprimoramento na Escola Municipal Especial Tia Apolônia.

A boa notícia foi dada na tarde desta quarta-feira durante uma reunião realizada no gabinete do prefeito com a presença de membros da Secretaria de Educação e gestores e professores da escola.

Entre as obras previstas estão a substituição do telhado, reforma dos banheiros e trocador, fechamento parcial da quadra, pintura completa, consertos no muro externo, ampliação do refeitório, adequações em portas, janelas e forro interno, substituição parcial do sistema elétrico com o novo padrão de energia e a substituição parcial do piso.

A Secretaria de Educação de Rio Negro está em constante monitoramento das unidades escolares para gerar aprimoramentos que geram ambientes agradáveis, seguros e bonitos, estimulando assim o processo de ensino-aprendizagem.