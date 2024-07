Escola Tia Apolônia receberá obras de ampliação e reformas

Nesta quarta-feira foi assinada a ordem de serviço para as obras de ampliação e reformas da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia.

Serão investidos R$ 416.300,00 nesta importante unidade escolar de Rio Negro que atualmente possui aproximadamente 170 alunos matriculados de diferentes idades.

O ato da assinatura reuniu o prefeito municipal, membros da Secretaria Municipal de Educação e da escola Tia Apolônia, além dos representantes da empresa Hammer Construções e Incorporações Ltda que foi contratada através do processo licitatório nº 142/2024. As devem iniciar ainda neste mês de julho.

Entre as obras previstas está a substituição do telhado, reforma dos banheiros e trocador, fechamento parcial da quadra, pintura completa, consertos no muro externo, ampliação do refeitório, adequações em portas, janelas e forro interno, substituição parcial do sistema elétrico com o novo padrão de energia e a substituição parcial do piso.