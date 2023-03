Escola Tia Apolônia recebeu a visita do Juiz e Oficial de Justiça de Rio Negro

Na manhã desta segunda-feira (06), a Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia recebeu a visita do Juiz de Rio Negro Rodrigo Morillos e do Oficial de Justiça Mario Blumenthal.

Na visita, a diretora Márcia Ciola, juntamente com a secretária de educação Vera Pfeffer Schelbauer e equipe da escola e secretaria estiveram apresentando toda a escola, sistema de ensino e atividades desenvolvidas. Ao final, os alunos integrantes da Banda da escola realizaram uma linda apresentação e apresentaram as honras recebidas pela instituição.

A visita é um retorno advindo do projeto de cidadania da escola, que teve como objetivo auxiliar o aluno a compreender a organização administrativa do município, reconhecendo as instâncias do poder público. Os alunos estudaram os três poderes (legislativo, executivo e judiciário), e após, conheceram o Fórum de Justiça Desembargador José Pacheco Júnior, em novembro de 2022.

Atualmente, a Escola Tia Apolônia conta com 169 alunos e uma equipe qualificada de professores, psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta e demais funcionários que atendem alunos da Educação Infantil até o Ensino de Jovens e Adultos.