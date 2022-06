Escola Vereador Ricardo Nentwig realiza o projeto “Festas Juninas”

Aproveitando as festividades do mês de junho, a Escola Vereador Ricardo Nentwig entrou no clima das brincadeiras, danças e ritmos juninos. Explorando sabores, trocando saberes e conhecimentos, desta forma os pratos típicos foram preparados e degustados. As aulas foram uma festa.

É assim que a Professora Roseli, em conjunto com os demais professores, está trabalhando as festas juninas com as turmas.

Conhecendo a função e a importância das festas religiosas e populares e a sua relação com a temporalidade sagrada, trabalham de forma interdisciplinar os santos populares, os pratos típicos, pesquisam de onde vem os alimentos, como chegam as prateleiras dos supermercados, seus procedimentos, o custo e o cultivo dos mesmos.

Trabalhando cores, formas, recorte e colagem, decorações envolvendo o trabalho “As Bandeirinhas” do artista Alfredo Volpi. Tudo ficou festivo e colorido.