Escolas de Rio Negro aplicam projeto de prevenção e combate ao bullying

Em Rio Negro e nos municípios próximos a luta contra o bullying e outras formas de violência nas escolas é realidade. Ações preventivas são realizadas dentro das salas com o projeto “Bem te Ouvi”.

O projeto foi desenvolvido pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) Área Metropolitana Sul (AMSUL) em parceria com as escolas. Na manhã desta segunda-feira ocorreu no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral o evento de certificação. Estiveram presentes no evento os representantes dos municípios de Rio Negro, Campo do Tenente, Piên e Quitandinha.

O chefe da AMSUL, Delton Adriano Gomes, também participou do evento e ressaltou a importância do projeto e dos resultados obtidos: “A responsabilidade no combate ao bullying é de todos. Escolas municipais, estaduais, prefeituras, governos em geral. Todos precisam ter o propósito de criar um ambiente de acolhimento para que tenhamos menos situações de bullying. O objetivo de uma escola é o acolhimento. A certificação de hoje é referente às metas que estabelecemos nesse projeto de parceria. Conseguimos avançar muito. Ainda temos um longo caminho, mas os avanços já são significativos”.

Durante o evento o prefeito James Karson Valério também enalteceu a importância do projeto. Alunos da Escola Municipal Gunther Urban, de Campo do Tenente, realizaram uma apresentação artística. Em seguida foram apresentadas as ações que as escolas realizaram para o combate do bullying e outras formas de violência no ambiente escolar. As escolas participantes foram certificadas com o “Selo Bem Te Ouvi 2024”.

No Brasil o bullying já é considerado um problema de saúde pública. O país é o quarto com maior prática de bullying no mundo, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Por isso, pais e escolas devem estar atentos ao comportamento das crianças e dos jovens e manter sempre abertos os canais de comunicação com eles.

Os mesmos cuidados valem para situações enfrentadas fora da escola, seja no mundo virtual – como em casos de cyberbullying –, na vizinhança onde moram ou nos locais que costumam frequentar.