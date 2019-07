Escolas Municipais de Rio Negro participam do Projeto Verde é Vida

Criado em 1991 o Projeto Verde é Vida tem o objetivo de desenvolver a educação socioambiental, visando a preservação do ambiente, educação no meio rural, sustentabilidade, diversificação e a valorização dos agricultores

As Escolas Ana Zornig, Jos√© de Lima e Professor Venceslau Muniz de Rio Negro est√£o participando do Projeto Verde √© Vida, programa permanente de educa√ß√£o socioambiental e rural mantido pela Associa√ß√£o dos Fumicultores do Brasil ‚Äď Afubra.

No √ļltimo dia 4, quarta-feira, os alunos das tr√™s escolas foram at√© Pi√™n onde demonstraram os trabalhos desenvolvidos nas unidades escolares na Mostra Cientifica do Projeto.

Criado em 1991 o Projeto Verde é Vida tem o objetivo de desenvolver a educação socioambiental, visando a preservação do ambiente, educação no meio rural, sustentabilidade, diversificação e a valorização dos agricultores. O Projeto trabalha em parceria com municípios, escolas, alunos, professores e a comunidade escolar.