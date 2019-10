Escolas Municipais de Rio Negro promovem atividades alusivas ao Dia das Crianças

Na última semana as Escolas Municipais de Rio Negro promoveram diversas atividades para comemorar o Dia das Crianças;

As atividades variaram entre passeios no Parque Ecoturístico São Luiz de Tolosa, em Casas de Festa, Cinema, atividades diversas nas Unidades: Shows de talentos, gincanas, dia de fantasia, games educativos, dentre outros.

Ainda durante o mês acontecerão duas apresentações teatrais: no dia 21 (segunda-feira), em parceria com a Empresa Arauco, tem o musical ‘Sitio do Pica Pau Amarelo – No Reino das Águas Claras’ e no dia 24 (quinta-feira) tem o espetáculo ‘Mestrel Conta a Imigração no Paraná’, evento que faz parte do Circuito Cultural Sesi.

As duas apresentações serão destinadas aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de educação de Rio Negro e para o público em geral.