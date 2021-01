Escolas municipais de Rio Negro receberão kits personalizados

Nesta semana a Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro recebeu o ‘kit escolar’ que será destinado aos alunos da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2021.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

São kits personalizados com materiais de alta qualidade e que atendem a necessidade do ensino. Além disso, os kits variam de acordo com a faixa etária dos alunos, respeitando as necessidades de cada classe, sendo importantes aliados para aprimorar o crescimento pedagógico dos alunos.

Ao todo foram 2,1 mil kits escolares para a Educação Fundamental e mais 1,05 mil kits escolares para a Educação Infantil – Pré-Escola. Foram investidos R$ 301.674,00.

Sempre atentos às demandas, este ano o kit conta com uma inovação: massinha de modelar sem glúten para as turmas que possuem alunos celíacos. Preparados para um possível retorno presencial das aulas a Secretaria Municipal de Educação também adquiriu 80 termômetros digitais de testa para aferição da temperatura dos alunos. Para esta aquisição foram investidos R$ 6.335,20.

“É de suma importância investir em materiais de alta qualidade, o que vem contribuindo com a educação rionegrense”, afirmou o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério. Lembrando que a Educação Rionegrense é destaque no estado, com nota no IDEB de 7,4.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -