Escritor rionegrense apresenta o livro: “Rio Negro 150 anos”

Nesta segunda-feira 1º de fevereiro o escritor Ever Lisboa foi recebido pelo prefeito municipal de Rio Negro James K. Valério, pelo vice prefeito Alessandro Von Linsingen e pela secretária de Cultura e Turismo Jussara Heide, onde explanou sobre o seu livro “Rio Negro 150 Anos” disponíveis para pronta entrega em Rio Negro e Mafra. O valor é R$ 55. O livro é grande (formato A4) e cheio de emoção. Basta encomendar através da página: www.everlisboa.com.br/rionegro150anos

No livro há uma linha do tempo de 1735 até 2020 detalhando os acontecimentos. É um livro bastante interessante para quem deseja “viajar no tempo” e conhecer a trajetória da cidade de uma maneira bem objetiva. Também há centenas de fotos históricas para você ver e se emocionar.

Também está disponível no Centro de Cultura Agostinho Paizani para empréstimo. O importante é valorizarmos a história salientou o escritor.