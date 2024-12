Escritório do Sebrae já está atendendo empreendedores em Rio Negro

Os empreendedores de Rio Negro já contam com um novo escritório físico do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Ele está localizado na Rua Governador Moisés Lupion, nº 395, no bairro Campo do Gado. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. Telefone (WhatsApp) para contato: (41) 3330-5931.

O escritório possui aproximadamente 100 m² e conta com um espaço amplo e confortável. Possui uma grande área de recepção e uma sala de reuniões para atender os atuais e futuros empreendedores. Atuando dentro do Comitê Territorial Gralha Azul, o escritório atende empreendedores de dez municípios da região.

O espaço oferece um portfólio completo de serviços destinados aos empreendedores, que agora têm à disposição um suporte contínuo e especializado. O Sebrae oferece conhecimento para as pessoas terem liberdade para empreender, orienta a gestão empresarial para um desenvolvimento sustentável dos negócios e estimula as micro e pequenas empresas a se diferenciarem no mercado.

No Paraná apenas 27 municípios possuem um escritório físico do Sebrae. A instalação do escritório em Rio Negro se tornou realidade devido aos grandes índices alcançados pelo município. O número de novos negócios, o mapeamento do ecossistema de Rio Negro, a gestão pública inovadora do município e o número de atendimentos aos empreendedores, por exemplo, foram determinantes.

Na tarde desta segunda-feira o prefeito James Karson Valério visitou o local e participou de uma reunião com os membros do Sebrae e parceiros da instituição.

O Sebrae atua em parceria com a Prefeitura para a realização de ações em prol do desenvolvimento do município. A Sala do Empreendedor e o Escritório de Compras Públicas, por exemplo, que são mantidas pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, possuem essa importante parceria.

Recentemente também foram realizadas em parceria com o Sebrae as feiras do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) em diversas escolas municipais. O programa incorpora um processo prático de aprendizagem que busca desenvolver habilidades como criatividade, autonomia, liderança e solução de problemas nas crianças e jovens.

Também em parceria com o Sebrae, em outubro deste ano a Prefeitura anunciou um importante investimento no comércio local, oferecendo consultoria para microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedores individuais (MEI) por meio do Programa SEBRAETEC/PR. A ação faz parte de um esforço do município para fomentar a inovação e valorizar o empreendedorismo local, promovendo o desenvolvimento e a modernização dos negócios sem custos para os participantes.