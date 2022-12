Espaço Esportivo Sebastião Ferreira é inaugurado no São Judas Tadeu

Durante a tarde desta quarta-feira (30), foi realizada na Escola Municipal Olavo Bilac, no bairro São Judas Tadeu, a solenidade de inauguração do Espaço Esportivo Sebastião Ferreira (Tiãozinho), homenageando o cidadão que muito contribuiu para o desenvolvimento daquela comunidade.

A Prefeitura de Rio Negro investiu na estrutura com o intuito de ampliar o espaço coberto disponível na unidade escolar, garantindo um ambiente ainda mais saudável e de qualidade. Os alunos agora contam com mais uma área coberta e protegida que poderá ser utilizada para diversas atividades.

O evento teve a presença do prefeito James Karson Valério, do vice-prefeito e secretário de planejamento de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, da secretária de educação Vera Maria Pfeffer Schelbauer e da equipe da Secretaria Municipal de Educação. Teve também a presença do pastor da Comunidade Evangélica Resgate, Cleverton Machado, direção e coordenação da escola, representantes da Associação de Pais e Professores (APP), pais dos alunos e comunidade em geral.

Diversas apresentações artísticas foram realizadas pelos alunos da Escola Olavo Bilac e do CMEI Silvestre Maess, além de homenagens prestadas aos familiares do homenageado. Apresentações da equipe de karatê também abrilhantaram o evento. Desde outubro há aulas de karatê na escola Olavo Bilac e outras do município, sendo mais um projeto inovador da atual gestão municipal. O instrutor é o Sr. Drojildo Ferreira de Lima, que possui 38 anos de experiência na modalidade.

TEXTO LIDO PELA ESCOLA

“Legado não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas”. Com essa citação do escritor Deive Leonardo que queremos relembrar do nosso querido Sr. Sebastião.

Nascido em 04 de abril de 1954, cresceu e residiu sua vida toda aqui na Vila São Judas. Sendo um grande incentivador do crescimento e desenvolvimento da comunidade, por duas vezes Sebastião candidatou-se ao cargo de vereador do município, tanto era seu envolvimento com os moradores que por esse motivo desejava ser representante destes no legislativo.

Casado com a Sra. Maria de Queiros Ferreira, carinhosamente chamada de Tia Maria, desde seus trabalhos na Escola Municipal Ana Zornig. O casal teve quatro filhos: Josenei, Joseneia, Jucemar e Josiane Ferreira, esta funcionária da Prefeitura aqui na escola.

Segundo a família, Sr. Sebastião, ou Tiaozinho como era chamado, sempre foi um esposo, pai, avô e bisavô muito presente; para ele não era necessário ter uma data ou motivo para celebrar, todos os dias eram de festa.

Munícipe ativo, ajudou na construção da igreja da Vila, e por diversas vezes prestou serviços voluntários à nossa escola, como pintura, jardinagem e horta. Sempre que podia vinha até a escola para saber como todos estavam, sempre com um sorriso no rosto e aquela palavra de encorajamento que chegava sempre na hora certa. É com grande alegria que nomeamos nosso espaço esportivo, honrando a memória do Sr. Sebastião.

A obra idealizada teve um investimento de aproximadamente R$ 306 mil, onde as melhorias na escola foram desde a construção da quadra poliesportiva, pintura externa, pinturas internas, reforma completa da cozinha, troca de parte do telhado, entre diversos reparos.