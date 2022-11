Espaço Esportivo Sebastião Hélio Veiga é inaugurado no Cunhupã

Uma emocionante cerimônia foi realizada na manhã desta segunda-feira para inaugurar o Espaço Esportivo Sebastião Hélio Veiga na Escola Rural Municipal Eraldo Germano Plautz, que fica localizada na comunidade do Cunhupã, no interior de Rio Negro.

O evento teve a participação de autoridades, comunidade escolar, familiares do homenageado e apresentações artísticas dos alunos das escolas Eraldo Germano Plautz, José de Lima e do CMEI Claci de Lima, que abrilhantaram a solenidade com números de dança em homenagem aos 152 anos de emancipação política de Rio Negro.

Entre os familiares do homenageado Sebastião estava a mãe, senhora Romilda Veiga, com 90 anos de idade, além dos irmãos e a esposa Adirlene Nentwig Veiga e sua filha Bárbara.

Em seu discurso, o prefeito James Karson Valério enalteceu a participação de todos para a realização das obras no local, em especial da Associação de Pais e Professores (APP) da escola que muito colaborou fazendo a troca do telhado da escola, por exemplo.

Além do espaço esportivo, outras obras importantes foram realizadas recentemente na escola, como a troca dos pisos de todas as salas e melhorias de acessibilidade e obras de segurança, totalizando um investimento de R$ 111.726,99.

TEXTO DOS FAMILIARES

Sebastião Hélio Veiga, conhecido como Bastião, nascido em Rio Negro no dia 16 de janeiro de 1969, residiu e domiciliou na localidade de Retiro Bonito, Rio Negro-PR. Filho de Alceu Veiga e Romilda Schafhauser Veiga, foi casado com Adirlene Nentwig Veiga, teve uma filha, Bárbara Veiga.

Estudou na Escola Rural Municipal Otto Bussmann. Fez o primeiro segmento do Ensino Fundamental e o segundo segmento do Ensino Fundamental e Ensino Médio Supletivo, na Escola CEEBJA General Rabelo.

Como pessoa, pai e esposo, era especial e cheio de carinho, foi atencioso e amoroso, transmitia amor, calor e energia aos corações de todos.

Começou a trabalhar na lavoura desde menino. Foi um excelente produtor rural, por muitos anos trabalhou no plantio cultivo de tabaco, para Empresa Souza Cruz. Anos mais tarde, passou de fumicultor para pedreiro ou como ele dizia “sou construtor de obras”. Construiu muitas casas, fez grandes construções, era dedicado muito caprichoso com o serviço e com suas ferramentas, tinha orgulho e paixão com a profissão.

Como Pastor, servo de Deus, Sebastião, era pessoa qualificada para fazer a obra de Deus, ensinou, instruiu, orou, aconselhou, estudou a palavra de Deus, preparou sermões, fez tudo o que ele fez, para glorificar o nome do Senhor Jesus.

Jesus disse: O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. (João 10:11). Ele apascentava o rebanho, guiava as ovelhas pelo caminho onde deveriam seguir, protegendo, alimentando, garantindo a elas águas tranquilas e um bom pasto.

Pastor Sebastião Hélio Veiga, morreu dia 15/11/2015, com 46 anos, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé.

A saudade e as lembranças que deixou, serão eternas!