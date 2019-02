Espaço para vítimas de violência doméstica será inaugurado na Delegacia de Rio Negro

A sala será exclusiva para as vítimas de violência doméstica que terão um lugar somente delas no momento de grande fragilidade quando estão na delegacia de polícia

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, será inaugurado o Espaço de Atendimento à Mulher na Delegacia de Rio Negro que funcionará como apoio às vitimas de violência doméstica.

Anexo à delegacia o espaço será um ambiente acolhedor e com pessoas treinadas para o atendimento às mulheres. A sala será exclusiva para as vítimas de violência doméstica que terão um lugar somente delas no momento de grande fragilidade quando estão na delegacia de polícia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo a Polícia Civil de Rio Negro um dos motivos para os índices altos de violência doméstica se devem ao fato da falta de informação sobre como e onde denunciar, somados ao medo e a vergonha. Em média ocorre um caso por dia de violência contra a mulher, desconsiderando aqueles que não são registrados.

No espaço a ser inaugurado também serão realizadas reuniões mensais com o objetivo de informar e orientar as mulheres. Essas reuniões serão abertas para todas as mulheres de Rio Negro.