Espetáculo Amateur será apresentado nesta sexta-feira em Rio Negro

No dia 15 de agosto iniciou o Circuito Cultural Sesi 2022 em Curitiba e região metropolitana, sudoeste e noroeste do Paraná. E as risadas estão garantidas com “Amateur”, espetáculo escolhido para divertir e entreter o público, mesclando teatro de rua com palhaçaria, circo e muito mais. Em Rio Negro o evento será realizado nesta sexta-feira, dia 19, às 20h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

“Amateur” aposta no poder da risada para gerar bem-estar e transformação nos seres humanos. Este espetáculo foi criado a partir da experiência de vida de Daniel Satin e de milhares de tentativas de intervir em espaços não convencionais. Seus fracassos e triunfos tornaram-se seu jeito de viver, que mistura paixão, disciplina e um profundo amor pela arte. Com cumplicidade com o público e na intenção de diversão mútua, a expectativa para “Amateur” é um circo cheio de surpresas: objetos voadores, lenços mágicos e aros hipnotizantes.

Com produção de Margarida Agência de Cultura, “Amateur” é um espetáculo dinâmico, que usa técnicas de palhaçaria, teatro físico, mímica corporal, malabares com lenços mágicos e bolas de pingue-pongue, manipulação de objetos (isolation) e uma participação constante de público, gerando um ambiente familiar, divertido, alegre e estimulante.

Além do Circuito Cultural com “Amateur”, o Sesi Cultura Paraná também promove simultaneamente em outras regiões do Paraná em agosto e setembro a circulação do show musical “Tom Brasil Canta à Moda Brasileira” e, em novembro, mais duas outras montagens: “Iguassu – Tiago Rossato Trio” (música) e “Qual a Graça de Laurinda?” (teatro e palhaçaria).

Para a gerente de cultura do Sistema Fiep, Anna Paula Zétola, o circuito cultural concretiza as metas institucionais do Sesi Cultura e contribui para o atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Levar ações culturais para cidades diferentes democratiza o acesso à cultura e ajuda as pessoas a melhorarem seu repertório pessoal, o que reflete positivamente nas atividades profissionais. Ganham todos”, diz.

SERVIÇO:

Sesi Cultura Paraná apresenta “Amateur”