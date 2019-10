Espetáculo “Menestrel Conta a História da Imigração no Paraná” em Rio Negro

No próximo dia 24 de outubro, às 15h, o Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral (Cine Seminário) receberá o espetáculo “Menestrel Conta a História da Imigração no Paraná” em comemoração ao mês da criança. O espetáculo é gratuito e acontece através do Circuito Sesi Cultura com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro – Secretaria de Cultura e Turismo.

“Menestrel conta a imigração no Paraná” mostra como grupos de diversas etnias contribuíram na formação cultural do Paraná, trazendo para cá suas tradições, crenças, trejeitos, modos de produção e sabedoria popular, fazendo com que o estado criasse uma identidade marcada pela diversidade cultural.

O diretor do espetáculo, Marcello Andrade, reforça que o Paraná é um “caldeirão de culturas”, onde o trabalho e a cooperação entre as diversas etnias forjou uma identidade própria, um jeito único de estar no mundo.

A saga é contada a partir da magia do teatro de sombras, conduzida por atores, menestréis e saltimbancos. “Cada criança ou adulto da plateia, certamente identificará a sua própria família e viajará num carroção mágico pelos caminhos de seus ancestrais”, disse o diretor.