Espetáculo Montando Lobato é apresentado em escolas de Rio Negro

A cultura está sempre presente na rede municipal de ensino de Rio Negro. Nesta quarta-feira (10), o espetáculo Montando Lobato foi apresentado na Escola Municipal Ana Zornig e também na Escola Rural Municipal José de Lima, situada na localidade da Roseira. As crianças se encantaram com a apresentação que é inspirada na vida de Monteiro Lobato, bem como nas histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo. No mesmo dia, uma oficina de contação de histórias também foi realizada com os professores.

O espetáculo provoca e convida o público a mergulhar no universo do livro e das histórias. Um grande livro guarda as personagens que, na forma de bonecos, surgem e surpreendem a plateia, encantando gente grande e gente pequena.

O vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, esteve presente nas duas apresentações e comentou sobre a importância da descentralização da cultura e de ações como esta nas escolas e nas comunidades: “A descentralização da cultura é importante para comunidades que nem sempre têm acesso a apresentações que são realizadas em lugares centrais. O momento de cultura dentro da realidade escolar é fundamental, principalmente quando valoriza a literatura brasileira, como foi o caso deste excelente espetáculo que resgata histórias que pertenceram a várias gerações”.

O projeto é realizado através da lei de incentivo federal com incentivo fiscal da Sanepar através do Edital n° 025/2020 – Paraná Cultural. Trata-se de uma remontagem do espetáculo que teve sua estreia em 1997 na Biblioteca Pública do Paraná. Desde então, apresentou-se em escolas, festivais, feiras de livros no Brasil e em Portugal. Tem como público alvo crianças entre 05 e 12 anos e público misto com crianças e adultos.

A remontagem do espetáculo contribui para a aproximação das crianças ao universo criado por Monteiro e gera um resgate da memória da literatura infantil brasileira como capital identitário, contribuindo para a formação de novos leitores, além de convidá-los a novas aventuras literárias.

HISTÓRIA

Juca, menino sonhador, inventor de histórias, depois de adulto torna-se um grande escritor, Monteiro Lobato. Nascido em Taubaté em 18 de abril de 1882, foi registrado com o nome de Jose Renato Monteiro Lobato, mas aos 13 anos resolve mudar de nome para poder usar a bengala que herdara do pai com as iniciais JBML e passou a usar o nome José Bento Monteiro Lobato. Lobato foi um sonhador, criador de uma literatura com identidade brasileira. Escreveu e editou livros para os adultos, mas foi na escrita para os pequenos que ele alcançou notoriedade o que lhe deu o título de pai da literatura infantil do Brasil.

