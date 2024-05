No último sábado, 11 de maio, o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral recebeu o espetáculo “O sonho de Faustino”, do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro.

O espetáculo foi apresentado através de incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com apoio do Município de Rio Negro.

A peça bem humorada contou a história de um esperto violeiro, que engana a Morte para conquistar fortuna e viver durante muitos anos, com a proteção divina.