Celebrando o mês da criança, no próximo dia 21 de outubro, segunda-feira, o Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral (Cine Seminário) receberá o Espetáculo “Sítio do Pica-pau Amarelo – no Reino das Águas Claras”. Serão duas sessões com entrada gratuita: às 14h e às 19h. Participe! O Espetáculo é realizado através do Circuito Cultural Arauco com apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro.

