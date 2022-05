Espetáculo teatral marca a retomada do Circuito Cultural em Rio Negro

Peça “A Inconveniência de ter Coragem” foi realizada na última sexta-feira

Na última sexta-feira, 29 de abril, foi realizado em Rio Negro o Espetáculo “A Inconveniência de ter Coragem”. Com casa cheia, a peça marcou a retomada do Circuito Cultural de Espetáculos no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral. A ação foi realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo. A obra foi apresentada pela CTM Cultural, de Curitiba.

A peça divertiu o público de todas as idades que prestigiaram a noite. Todos puderam conhecer a preciosidade literária de Ariano Suassuna, com a montagem do primeiro ato da obra tão conhecida e denominada “A inconveniência de ter coragem”, de forma lúdica e diferenciada, alegrando o coração do público tão machucado pela pandemia. A CTM Cultural é uma companhia de teatro de Curitiba, que atua também como escola de artes e ONG há mais de 20 anos. Apresentam principalmente adaptações de obras clássicas da literatura nacional e internacional.

“Estamos imensamente felizes com o retorno dos espetáculos em Rio Negro, após quase dois anos enfrentando uma pandemia, hoje finalmente podemos estar aqui prestigiando a cultura e a arte. E hoje temos no palco uma produtora rio-negrense, que muito nos orgulha com sua trajetória, temos também na plateia nosso Grupo Municipal de Teatro, que em breve, também estará brilhando nesta casa”, destacou o prefeito James Karson Valério, durante a abertura do evento.

