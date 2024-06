Esporte de Rio Negro doa quase uma tonelada de alimentos ao Hospital Bom Jesus

Em Rio Negro o esporte é um grande aliado da solidariedade. Na tarde desta terça-feira a equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), juntamente com o prefeito James Karson Valério, realizou no Hospital Bom Jesus a entrega da primeira remessa de alimentos arrecadados com a tradicional “Copa das Associações de Moradores de Futebol Suíço de Rio Negro”, que terá início neste sábado.

Com o objetivo de colaborar com o Hospital Bom Jesus foi criada a inscrição social para a competição, onde cada equipe inscrita doou vários quilos de alimentos não perecíveis que agora ajudarão o hospital. O número de alimentos arrecadados se aproxima de uma tonelada. Nos próximos dias as demais remessas serão enviadas ao hospital.

Além desta grande ação solidária, a Prefeitura de Rio Negro também apoia outros eventos que possuem o objetivo de colaborar com o Hospital Bom Jesus. Neste sábado, por exemplo, será realizado o Pedal Solidário com o apoio da SMEL. A concentração será às 9h em frente ao hospital.

As inscrições para o Pedal Solidário podem ser feitas pelo WhatsApp (47) 99933-4247 com a doação de alimento, sendo leite, café, arroz ou macarrão, que serão destinados ao Hospital Bom Jesus. Os participantes também estarão concorrendo ao sorteio de uma bicicleta.

Além disso, o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres mantém tratativas com a nova diretoria do Hospital Bom Jesus para alinhar ações visando o fortalecimento do hospital. Para isso foi lançada a campanha “Elas pela Saúde: Mulheres rio-negrenses unidas pelo fortalecimento do Hospital Bom Jesus”.

Neste ano é comemorado o centenário do hospital, que foi inaugurado no dia 06 de agosto de 1924. Vários eventos e promoções serão realizados ao longo do ano para beneficiar este importante patrimônio rio-negrense.

O Hospital Bom Jesus é particular e sua gestão não compete a Prefeitura Municipal, porém todos os órgãos públicos e cidadãos podem ajudar este importante local de alguma forma dentro de suas esferas de atuação.

Acesse o site e saiba como colaborar com o Hospital Bom Jesus: www.hmbj.com.br/doacoes