Esporte de Rio Negro é fortalecido com o recebimento de mais materiais de qualidade

Nesta segunda-feira foi realizada a entrega de mais kits esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) de Rio Negro. Os materiais foram obtidos através de emenda parlamentar da deputada estadual Maria Victoria.

Trata-se de um grande volume de materiais de excelente qualidade que irão atender os projetos da SMEL e também as associações de moradores de Rio Negro. O município recebeu apitos (20), bolas de futebol (104), bolas de basquetebol (72), bolas de borracha (24), bolas de futsal (116), bolas de futevôlei (24), bolas de handebol (96), bolas de voleibol (72), bombas para encher bolas (02), fitas demarcatórias para futevôlei (04), pares de antenas de voleibol (02), redes de voleibol (02) e pares de luvas de goleiro (20).

A SMEL desenvolve diversas atividades esportivas gratuitas em prol da saúde e bem-estar da população rio-negrense, portanto os materiais terão grande importância para o fortalecimento do esporte em Rio Negro, que é colocado em prática como um grande aliado na prevenção de doenças.

A entrega oficial dos materiais ocorreu no gabinete do prefeito James Karson Valério com a presença de secretários e diretores municipais, equipe do esporte, cultura e educação de Rio Negro, além de representantes da deputada Maria Victoria.