Esquente o seu domingão com uma grande caminhada pelas trilhas do Parque do Seminário

Esquente o seu domingão com uma grande caminhada pelas trilhas do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa com a sua família e amigos.

O parque também possui uma lanchonete para deixar o seu passeio ainda melhor. O espaço “Sabor e Arte” é mantido pela Associação dos Artesãos de Rio Negro (ASSOART) e possui uma grande variedade de produtos com preços acessíveis.

A entrada no parque é gratuita. Os visitantes precisam apenas conhecer e respeitar as regras de visitação para depois curtir um grandioso local cheio de história e cultura.

REGRAS DO PARQUE

Utilize sempre as lixeiras.

Não leve para as trilhas alimentos ou bebidas.

Não se afaste das trilhas; permaneça sempre junto ao grupo.

Não fume quando estiver caminhando nas trilhas.

Não faça fogo.

Não perturbe os animais do parque.

Não é permitida a entrada com animais domésticos.

Não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas.

Não é permitida a entrada com bicicletas.

Não colete folhas, frutos, galhos ou qualquer outra parte das plantas, mesmo que estejam no chão.