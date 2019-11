Estado destina R$ 765 mil para escolas estaduais de Rio Negro

Em Rio Negro o Colégio Barão de Antonina com R$ 262.222,00, o Caetano Munhoz da Rocha com R$ 166.666,00, a Escola Inácio Schelbauer com R$ 128.494,50 e a Escola Maximiano Pfeffer com R$ 208.072,80 forma beneficiadas

O governo do estado do Paraná promoveu uma solenidade no último dia 22 para anunciar a liberação de R$ 36 milhões para aplicação em infraestrutura nas escolas estaduais.

Em Rio Negro o Colégio Barão de Antonina com R$ 262.222,00, o Caetano Munhoz da Rocha com R$ 166.666,00, a Escola Inácio Schelbauer com R$ 128.494,50 e a Escola Maximiano Pfeffer com R$ 208.072,80 foram beneficiadas. Nos próximos dias deve ser liberada a verba para o Colégio Alvino Schelbauer no bairro Alto.

O recurso deverá ser aplicado em obras para readequação de salas de aulas, pátios, acessibilidade, cozinha, refeitórios, banheiros e na rede elétrica. As ordens de serviço autorizando os serviços já foram assinadas.