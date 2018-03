Estado garante mais R$ 850 mil Rio Negro para infraestrutura dos bairros

Durante a última semana foi assinado o convênio entre o estado do Paraná e o município rionegrense no valor de R$ 850 mil que serão utilizados para pavimentações, como a rua principal da Roseira, atendendo à frente da Creche Glaci de Lima, Centro Comunitário e Unidade de Saúde Alziro Alves, chegando próximo da Escola Municipal José de Lima. Também para recape da rua Rio Grande do Sul na Vila Militar/Paraíso, ao lado do Clube dos Sargentos e acesso dos novos prédios residenciais do Exército e para alargamento e pavimentação da pista do Kartódromo Municipal, que poderá realizar provas nacionais com essas melhorias. As obras deverão iniciar até o final de maio.

- Publicidade -