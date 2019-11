Estima-se que a XV Festa da Colonização reuniu cerca de 40 mil pessoas para comemorar 149 anos de Rio Negro

1 de 9

O final de semana foi de festa em Rio Negro pelos seus 149 anos, cerca de 40 mil pessoas passaram pela XV Festa da Colonização. O ponto alto dos festejos foi na noite de sexta-feira, dia 15, data do aniversário do município, que foi comemorada com o show da dupla Thaeme e Thiago. Foram três dias de festa na praça João Pessoa.

Além dos shows, teve a 5ª Corrida da Colonização, atividades recreativas, apresentações folclóricas, feira de artesanato, encontro de bandas e fanfarras, a final do Festival de Música Regional Arrasta, os Jogos Germânicos e apresentações de bandas locais e regionais. Teve ainda praça de alimentação e o tradicional almoço com costela assada no fogo de chão.

Segundo o departamento de Turismo a XV Festa da Colonização além de proporcionar a diversão e divulgar a nossa cultura local, também movimenta a economia do município. Entre as 50 mil pessoas que passaram pela festa muitos eram de outras cidades da região sul do Paraná e do planalto norte catarinense.

Junto com a Festa da Colonização foi comemorado os 150 anos da imigração alemã no município.

Para o próximo ano a festa não será na praça João Pessoa, as comemorações do 150 anos deverão ser no Centro de Eventos que tem previsão para ficar pronto no primeiro semestre de 2020.