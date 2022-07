Estrada da Fazendinha tem trecho interditado para obras de pavimentação

Ao todo serão 1.260 metros de pavimentação em bloco sextavado

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, está realizando a pavimentação em bloco sextavado na estrada Darci Braz de Oliveira. As obras ocorrem em uma extensão de 1.260 metros e, nos próximos meses, este trecho estará interditado para o tráfego de veículos.

A medida se faz necessária para a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores. Apenas os moradores locais terão acesso onde as obras estão ocorrendo. A Prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas e sigam a sinalização de desvios fixada na estrada.

Esta obra marca o início do cronograma de pavimentações no Distrito da Fazendinha. Ao todo serão investidos R$ 1.002.062,38 (Um milhão, dois mil e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), através de convênio com o Governo do Estado do Paraná – Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O prazo total para execução é de oito meses.