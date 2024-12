Compartilhar no Facebook

⚠️ A estrada da Maitaca sentido Fazendinha está interditada devido à cheia do rio Negro. A orientação da Defesa Civil e da Patrulha Patrimonial de Rio Negro é que os motoristas utilizem as rotas alternativas para evitar as áreas alagadas ou de risco.

A Defesa Civil também orienta a população para que permaneça atenta aos comunicados oficiais e, em caso de necessidade, busquem auxílio imediatamente: