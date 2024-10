Estrada do Cunhupã receberá mais de 3 km de pavimentação asfáltica

O prefeito James Karson Valério assinou a autorização para o início do processo licitatório para a pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Triplo (TST) da Estrada Manasses Ribas Valério, na localidade do Cunhupã, dentro do quadro rural do município de Rio Negro.

Uma extensão de 3.640,00 metros receberá a pavimentação asfáltica, numa área total de 21.840,00 m². O valor máximo para as obras é de R$ 2.274.187,54. O prazo de entrega/execução será de 180 dias após a emissão da ordem de serviço para a empresa contratada. A realização do serviço será acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras.

Esta importante obra pública será realizada através do Programa Itaipu Mais Que Energia da empresa Itaipu Binacional, por meio do Instrumento de Repasse nº 4122305/2023 celebrado entre a Caixa Econômica Federal, na qualidade de representante da Itaipu, e o Município de Rio Negro para a implantação de atividades de saneamento ambiental, manejo de água e solo, energias renováveis e obras sociais, comunitárias e de infraestrutura. O contrato prevê o valor de investimento em Rio Negro (repasse + contrapartida) de R$ 2.949.944,00.

A pavimentação da Estrada Manasses Ribas Valério beneficiará aproximadamente 150 famílias (direta e indiretamente), já que a estrada está localizada numa zona com adensamento populacional. A execução do projeto visa criar um trânsito seguro com a circulação mais fluída de veículos e pedestres com maior segurança. Além disso, a pavimentação irá evidenciar um melhor funcionamento, conservação e visualização desta importante via do município.