Estrada principal da Campina dos Andrades terá interdição temporária nesta terça (30)

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro comunica que nesta terça-feira, dia 30, a partir das 14h, haverá uma interdição temporária na estrada principal da Campina dos Andrades. A interdição terá uma duração prevista de 30 minutos.

A Prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas. A interdição visa a segurança de todos, pois no local haverá o corte de uma árvore exótica que está oferecendo riscos à população. Equipes da Prefeitura e da Celesc estarão no local, assim como a Patrulha Patrimonial que ajudará na segurança e controle do trânsito.