Estradas do interior de Rio Negro recebem constantes aprimoramentos

Após as chuvas fortes desta semana, as equipes da Secretaria de Obras do município de Rio Negro seguem trabalhando para o aprimoramento das estradas do interior.

Na tarde desta quinta-feira (19), o prefeito James Karson Val√©rio esteve em diversas localidades para verificar o andamento dos trabalhos que acontecem constantemente gra√ßas ao empenho da gest√£o municipal atual em proporcionar boas condi√ß√Ķes √†s vias. O prefeito tamb√©m conversou com moradores e produtores rurais de diversas localidades para ouvir as reivindica√ß√Ķes.

Com o objetivo de aprimorar a trafegabilidade de veículos, escoamento da produção e o transporte escolar, a Prefeitura de Rio Negro realiza constantemente os serviços de empedramento e patrolamento em diversas estradas do município.

Além de conservar as estradas, os trabalhos da Secretaria de Obras garantem uma melhor mobilidade dos rio-negrenses que moram e trabalham na zona rural com o plantio de soja, milho, fumo, cebola, frutas, entre outras atividades agrícolas que são importantes para o desenvolvimento de Rio Negro.