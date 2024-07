Estradas do interior de Rio Negro recebem patrolamento e empedramento

Compartilhar no Facebook

As máquinas da Secretaria Municipal de Obras e também da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro estão sempre operando para aprimorar cada vez mais as estradas do interior.

Os serviços de patrolamento e empedramento são realizados dentro do planejamento das secretarias, que visa atender de maneira eficiente todas as comunidades de Rio Negro.

Além de conservar as estradas, os trabalhos garantem uma melhor mobilidade dos rio-negrenses que moram e trabalham na zona rural com o plantio de soja, milho, fumo, cebola, frutas, entre outras atividades agrícolas que são importantes para o desenvolvimento de Rio Negro.