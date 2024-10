Estradas do interior de Rio Negro são aprimoradas

Com o objetivo de aprimorar cada vez mais as estradas do interior, as máquinas da Secretaria Municipal de Obras e também da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro estão sempre em operação em todos os cantos do município.

As manutenções das estradas seguem um planejamento para atender de maneira eficiente todas as comunidades de Rio Negro. Os serviços são realizados sempre quando há condições climáticas favoráveis para garantir bons resultados.

Além de conservar as estradas, os trabalhos garantem uma melhor mobilidade dos rio-negrenses que moram e trabalham na zona rural com o plantio de soja, milho, fumo, cebola, frutas, entre outras atividades agrícolas que são importantes para o desenvolvimento de Rio Negro.