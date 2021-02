Estradas rurais de Rio Negro recebem manutenção

A Prefeitura de Rio Negro está concluindo a segunda etapa do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios Conservacionistas – Estradas da Integração, com recursos do Governo Estadual que visa ao controle da erosão por meio da redução da poluição dos cursos de água e melhoria da trafegabilidade. Também garante o acesso aos serviços de saúde, transporte escolar, escoamento da produção, lazer e turismo rural.

Após as intensas chuvas registradas no último mês, cerca de 345 mm, foram retomadas as atividades do convênio com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento que contempla, no total, a manutenção dos trechos de Sítio dos Rauen/Fazendinha, num total de 16,27 km e Passo do Valo/Sítio dos Valérios com 11,97 km de extensão.

Nesta etapa, que deve ser concluída até o dia 15 de fevereiro, ainda estão em execução 2,8 km na Estrada da Fazendinha. A ação busca melhorar a trafegabilidade na zona rural do município com a aquisição de pedras A4 para cascalhamento. Concluindo este trecho, os recursos referentes a terceira etapa do convênio serão liberados para que o município dê continuidade.

Além do convênio, o município também contou com apoio da parceria com a empresa Madem S/A Indústria e Comércio de Embalagens, que realizou a manutenção da estrada municipal que liga o Sítio dos Hirt a Bom Retiro. Entre os dias 14 a 29 de janeiro a empresa realizou o cascalhamento da via, abertura de pontos críticos com colocação de base e posterior cascalhamento, abertura de sarjetas, abertura de bueiros, saídas de água e nivelamento.

Na última semana, com a redução das chuvas, as equipes da Secretaria Municipal de Obras, realizaram a manutenção das vias urbanas e rurais do município. Dentre as ações estão o empedramento de ruas, limpeza e reparo de bueiros e manutenções em pontos específicos que apresentaram danos. O volume de chuvas acima do esperado causa diversos danos a estradas municipais, sendo necessária a intervenção constante do município no intuito de minimizar as dificuldades causadas aos usuários.

