Estrutura é danificada pelo vento e 19ª Festa da Colonização de Rio Negro é adiada

Devido às fortes rajadas de vento ocorridas no bairro Volta Grande na tarde de hoje, grande parte da estrutura para a 19ª Festa da Colonização de Rio Negro foi danificada. Por esse motivo a realização da festa nos dias 15, 16 e 17 de dezembro está adiada. Uma nova data será definida pelos organizadores e divulgada na sequência.

O prefeito James Karson Valério esteve com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e organizadores da festa para fazer o pronunciamento oficial.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura de Rio Negro agradece pela compreensão de todos e reforça que a decisão via a preservação da segurança de todos. Houve danos materiais com o ocorrido hoje, mas felizmente ninguém ficou ferido.

SAIBA MAIS

O vento é diferente de rajada de vento. A rajada vem de um movimento brusco e repentino do ar. A rajada é um vento de curta duração, em geral com menos de 20 segundos, que tem velocidade pelo menos 18,5 km/h (10 nós) maior do que a média de velocidade que vinha sendo sendo observada antes dela acontecer. Rajadas de vento podem ser suficientemente fortes para arrancar certas árvores do chão!