Estudante rionegrense está entre os vencedores do Concurso de Cartões Postais do Sesc/PR

O concurso foi lançado em agosto com o objetivo de incentivar a valorização dos aspectos culturais do Paraná

Compartilhar no Facebook

A estudante rionegrense Ana Beatriz Botelho da Costa, do 5° ano da escola Municipal João da Silva Machado ficou entre os 90 vencedores do Concurso de Cartões Postais sobre Lendas Paranaenses promovido pelo Serviço Social do Comércio – Sesc/PR.

O concurso foi lançado em agosto com o objetivo de incentivar a valorização dos aspectos culturais do Paraná, selecionando ilustrações de lendas ou mitos próprios do estado, produzidas por alunos matriculados na rede pública de ensino.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao todo foram recebidas 7.153 inscrições, de cerca de 80 municípios. A ilustração feita pela Ana ficou na 8ª posição e será impressa em cartões postais produzidos pelo Sesc/PR. Ela recebeu ainda um troféu pelo desenho.

De acordo com os organizadores do concurso, a seleção buscou resgatar, por meio das ilustrações das crianças e adolescentes, lendas, histórias ou mitos da cultura paranaenses, “possibilitando uma identidade inerente ao que é próprio do Paraná”, comentaram.