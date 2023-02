Evento da AMSULEP em Rio Negro reúne autoridades estaduais e federais

Na tarde desta quinta-feira (16), ocorreu no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, na Prefeitura de Rio Negro, a reunião periódica da Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná (AMSULEP). O evento reuniu autoridades locais, estaduais e federais. Todos foram recepcionados pelo prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e pelo vice-prefeito, Alessandro von Linsingen.

Entre os presentes estavam o vice-governador do Paraná, Darci Piana, o secretário estadual das cidades, Eduardo Pimentel, secretário do desenvolvimento sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, o presidente da Associação de Municípios do Paraná (AMP), Aparecido Jose Weiller Junior, o deputado estadual Alisson Wandscheer, deputado federal Toninho Wandscheer, diretor de operações do Sebrae, César Rissete, presidente da Câmara Municipal de Rio Negro, Elcio Josué Colaço, além de vereadores e secretários municipais de Rio Negro, autoridades militares, convidados e imprensa local e regional.

O hino nacional foi cantado por Sofia Bramorski Sem, que impressiona o público com o seu incrível talento ainda na infância. Ela é aluna da escola de música Ana Madalena Bach.

A AMSULEP é composta pelos municípios de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul. Tem como objetivo o fortalecimento político regional, a defesa das bandeiras municipalistas, debates permanentes, a formação de grupos de trabalho, ampliação do diálogo, além de promover a cooperação mútua e buscar soluções regionais para problemas comuns.

NOVA MESA DIRETORA

Até então o presidente da associação era o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, que por dois anos teve uma gestão pautada no desenvolvimento regional, inovação e empreendedorismo. As ações da AMSULEP na gestão do prefeito James como presidente foram marcadas pelo planejamento e ações com a participação direta do Governo do Estado do Paraná, com proximidade de seus secretários, equipes de trabalho e outros atores essenciais para o desenvolvimento regional.

Nesta quinta-feira ocorreu a eleição para a nova diretoria 2023/2024, que ficou composta desta forma:

Presidente: Diego Ribas (prefeito da Lapa)

Vice-presidente: Antônio Adamir Digner (prefeito de Contenda)

Secretário: James Karson Valério (prefeito de Rio Negro)

Tesoureiro: Weverton Willian Vizentin (prefeito de Campo do Tenente)

Conselheiro fiscal: Luis Antônio Biscaia (prefeito de Mandirituba)

PRÊMIO TERRITÓRIO EMPREENDEDOR

O Sebrae Paraná criou o Prêmio Território Empreendedor aos comitês territoriais que obtiveram a melhor evolução no Índice de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios do Território (IDAN-T). Ao todo, foram premiadas 21 iniciativas, com base nas ações voltadas às políticas públicas, acesso a mercados e a crédito, simplificação e desburocratização, liderança e governança, associativismo e inovação.

Na categoria Ouro, foram incluídos os comitês que obtiveram mais de 60 pontos; na Prata de 59,99 a 50 pontos; e na Bronze de 49,99 a 40 pontos. No total, 16 comitês conquistaram o Ouro, sendo que a maior pontuação foi do Comitê Territorial Gralha Azul, na região Leste do estado, com 86,72 pontos.

No evento desta quinta-feira em Rio Negro receberam a premiação os prefeitos dos municípios: Agudos do Sul, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Magro, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas Do Sul. A premiação é fruto do trabalho que está sendo desenvolvido pelas prefeituras, setor privado e terceiro setor destes municípios.