Evento em Rio Negro reuniu diversos profissionais da saúde para capacitação

Durante a manhã e tarde desta sexta-feira foi realizada em Rio Negro, na Sociedade União Fuchs, a 1ª Capacitação Segurança do Paciente.

O evento reuniu diversos profissionais da saúde de Rio Negro, Mafra e região, além de autoridades, palestrantes e público que se inscreveu para a capacitação alusiva ao Dia de Segurança do Paciente.

Em Rio Negro a Lei nº 3.386/2024 inclui no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município o Dia de Segurança do Paciente, celebrado em 12 de julho. A data é dedicada à atenção especial ao tema “Segurança do Paciente em Serviços de Saúde”.

A data tem por objetivo promover a conscientização e o compromisso com a melhoria da segurança dos usuários dos serviços de saúde e seus profissionais. Durante o evento desta sexta-feira foram abordados os temas:

Comunicação e trabalho em Equipe

Processamento de dispositivos médicos na Atenção Primária – Principais erros no processo de trabalho

O papel da Atenção Primária em Saúde frente à segurança do paciente

Segurança do paciente em contexto geral

Uso de antimicrobianos na Atenção Básica do SUS