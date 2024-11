Evento em Rio Negro vai oficializar o status de “Cidade mais luxemburguesa do Paraná”

No próximo dia 15 de novembro, data do aniversário do município de Rio Negro, às 15h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, será realizada a cerimônia de promulgação da Lei nº 3.397/2024 que foi aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores e depois sancionada pelo prefeito James Karson Valério.

A lei institui o dia 23 de junho como o Dia Municipal de Luxemburgo no Município de Rio Negro com o objetivo de homenagear os imigrantes luxemburgueses que participaram da fundação do município e contribuíram para o seu desenvolvimento.

A data passa a integrar o calendário oficial de eventos do município, incentivando a participação de escolas, associações culturais e a comunidade em geral nas comemorações. O Poder Executivo poderá promover atividades comemorativas e educativas que ressaltem a importância da imigração luxemburguesa para a história e cultura de Rio Negro, bem como a influência dos descendentes de luxemburgueses na formação da identidade do município.

Tais atividades reforçarão a identificação de Rio Negro como a “Cidade mais luxemburguesa do Estado do Paraná”. A solenidade do dia 15 de novembro vai oficializar esse importante status. Nos últimos anos diversos cidadãos rio-negrenses resgataram sua cidadania luxemburguesa, fortalecendo ainda mais os laços culturais, históricos e comerciais entre Rio Negro e Luxemburgo.

No mesmo dia 15, após o ato solene no cine teatro, a Associação dos Luxemburgueses no Brasil (ACLUX) inaugurará um espaço nas dependências do Restaurante CoffeeMe Café e Bistrô, localizado no Centro de Rio Negro. Através de uma parceria da associação com o estabelecimento, o público terá à disposição diversas opções da culinária de Luxemburgo.