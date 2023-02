Evento marcou os 100 anos do histórico prédio do seminário de Rio Negro

Uma emocionante solenidade de celebração do centenário do início das atividades do Seminário Seráfico foi realizada na tarde da última sexta-feira, dia 03 de fevereiro, no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, em Rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O local – inaugurado com o início das aulas em 03 de fevereiro de 1923 – foi de estudos e de desenvolvimento artístico e intelectual. Atualmente o espaço é utilizado pela Prefeitura Municipal, abrigando diversos serviços públicos, além de ser um grande vetor turístico da região.

O evento teve a presença dos senhores Augustinho Wibelt e Davi Schelbauer, dois ex-alunos do colégio seráfico, que apresentaram alguns relatos sobre suas experiências no local. As experiências relatadas por eles são interessantes e possuem uma contribuição inestimada para a preservação da história. Por esta valiosa contribuição, eles receberam das mãos do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, do vice-prefeito Alessandro von Linsingen e da secretária de cultura e turismo, Jussara do Rocio Heide, o certificado “Honra a Quem Tem Honra”.

Ao final do evento, todos os presentes posaram para uma foto na escadaria principal do prédio para eternizar o centenário do início das atividades do seminário. Em outros tempos eram os alunos nas fotos, hoje são os servidores públicos do município os ocupantes e responsáveis por manter este importante espaço preservado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante o ano diversas atividades serão realizadas pela Secretaria de Turismo e Cultura para celebrar os 100 anos do prédio histórico do Seminário Seráfico.