Ex-aluno do antigo seminário de Rio Negro visita a Prefeitura

A Prefeitura de Rio Negro recebeu nesta quarta-feira a visita especial de um ex-aluno do antigo seminário fundado em 1923 no município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O senhor Doremi Francisco Campestrini e sua esposa visitaram os espaços do prédio que abrigou por décadas o seminário franciscano e hoje abriga a sede da Prefeitura Municipal e o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Ele estudou no primeiro ano do colegial entre 1956 e 1957, quando tinha 13 anos de idade.

Doremi atualmente mora na cidade de Porto Belo-SC. Com quase 80 anos de idade e uma memória incrível, ele foi recepcionado pelo prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen e pelo escritor e secretário executivo do gabinete do prefeito, Everton Lisboa, que publicará em breve um livro sobre a história do seminário de Rio Negro. Várias lembranças foram resgatadas em uma preciosa conversa histórica.

O prefeito e vice-prefeito presentearam o senhor Doremi com um exemplar do livro Rio Negro 150 anos, que contém informações e diversas fotos históricas do antigo seminário.