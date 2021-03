Ex-vereador rionegrense Elói Francisco Baggio morre aos 78 anos de idade

Compartilhar no Facebook

Faleceu na última quarta-feira (03), o ex-vereador de Rio Negro Elói Francisco Baggio, com 78 anos de idade.

Elói foi mecânico, comerciante e político. Exerceu a função de vereador por duas legislaturas: 1993 a 1996 e 2000 a 2004, sempre na defesa dos mais empobrecidos e profissionais autônomos. Foi o segundo vereador mais votado na primeira legislatura.

Teve como marca de vida sua grande alegria e simpatia junto a todos que o cercavam. Foi bastante atuante na Igreja Católica e também atuou como voluntário em diversas áreas, sempre em prol da sociedade. Sempre esteve pronto para ajudar as pessoas.

Passou toda sua existência em Rio Negro. Em seus últimos meses de vida ficou em Curitiba, próximo de sua esposa, filha, netos e bisnetos.

Elói faleceu aos 78 anos de idade por complicações respiratórias em decorrência das limitações do Alzheimer. Foi velado no Cemitério Luterano de Curitiba e enterrado na manhã desta quinta-feira.

Pelas redes sociais as homenagens mostram que Elói sempre foi exemplo de bom caráter. Exemplar pai e avô e um esposo excelente. Foi casado com Edite Baggio. Entre as homenagens realizadas está a de Janaiana Aparecida, que o considerava um “avô de coração”: