Expediente na Prefeitura de Rio Negro retorna nesta quinta-feira (04)

Após o período de recesso, o expediente na Prefeitura de Rio Negro será retomado na tarde desta quinta-feira, a partir das 13h30. Algumas repartições públicas já retornaram durante a manhã.

O prefeito James Karson Valério desde o início da manhã trabalha em seu gabinete para dar agilidade aos processos digitais do executivo e para atender a população.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além do atendimento presencial, a Prefeitura de Rio Negro, através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br/digital, oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.

Com esta ferramenta inovadora, os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial.