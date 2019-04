Exposição no Museu Histórico Maria José França Foohs celebra o Dia do Índio

Para comemorar o Dia do Índio, celebrado no dia 19, o Museu Histórico Professora Maria José França Foohs está apresentado, até o dia 28 de abril, uma exposição com peças, fotografias e artefatos que contam um pouco da história das tribos de índios que habitavam a nossa região.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O destaque da mostra é para os índios Xoklengs, povo que habitava e dominava toda a área de floresta, desde o sul do Brasil até Paranaguá-PR. Segundo historiadores e arqueólogos eles viveram na região por vários milênios, sendo dizimados no século 19 pela colonização do sul do país. Hoje, os representantes da tribo, localizado em Santa Catariana não passam de mil pessoas.

Ao visitar a exposição poderá ser observada a mensagem de preservação e respeito, tanto da história indígena, quanto de seus costumes e tradições. Além da mostra, está disponível, mediante agendamento para grupos, o documentário produzido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro – ‘Como vivem os índios da Atualidade’.

O Museu Histórico Professora Maria José França Foohs fica no Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa e funciona de terça a sexta-feira das 8h30min às 11h e das 14h às 16h30min, nos finais de semana e feriados das 14h às 16h30min. Agendamento de visitas pelo fone (47) 3643-7664.