Exposição “Recordando o Esporte de Rio Negro” está aberta ao público

Na última quarta-feira (22), a prefeitura de Rio Negro, através das Secretarias de Cultura e Turismo e de Esporte e Lazer, realizou a abertura da Amostra Fotográfica “Recordando o Esporte de Rio Negro”. A exposição recorda a trajetória do esporte rionegrense em suas mais variadas modalidades e está disponível para visita no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs. A entrada é gratuita.

Na ocasião também foram homenageados com o certificado “Honra a quem tem honra”, personalidades que contribuíram com o desenvolvimento do Esporte no Município, sendo eles:

Amélia Junges

Ayrthon Becker

Eduardo Nassif

Gercy Affonso Worell

Luis Carlos Gomes De Oliveira (Camiseta)

Marivaldo Chapiewski

Nailor Aimoré Olsen Jr.

Walter Pfeffer