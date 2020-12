“Fábrica de presentes” do Papai Noel está a todo vapor no Circo Social

O Circo Social está com a campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. Você pode colaborar doando um brinquedo novo ou usado (em bom estado) para fazer uma criança feliz. A expectativa é doar mais de três mil brinquedos durante a campanha Natal Encantado 2020.

As doações podem ser entregues na sede do Circo Social: Rua São João, nº 178 – Centro (a 100 metros do Detran / Delegacia Regional de Mafra). Sua ajuda é muito importante!

Se desejar, você pode agendar a retirada da doação através dos contatos: (47) 9 9763-4762 / (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra-SC).

Voluntários do Circo Social recebem as doações e realizam todo o processo de preparação, envolvendo a higienização dos brinquedos, separação por faixa-etária e eventuais reparos quando são precisos. Todos os brinquedos recebidos são carinhosamente embrulhados para emocionar as crianças neste Natal.

NATAL ENCANTADO

O Natal Encantado do Circo Social continua disponível para visitação. O público pode visitar a casa gratuitamente e se encantar com toda a decoração. É preciso seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscara de proteção facial e distanciamento. Uma família por vez pode acessar os setores.

Além da decoração externa com luzes e cenários, no local também há a casa do Papai Noel, casa do doce, presépio, sala de vídeo com a história do Natal, feira do livro e o bazar fixo beneficente. A decoração ficará disponível para visitação até o dia 24/12.

LOCAL: a sede do Circo Social – onde fica toda a decoração – fica localizada na Rua São João, nº 178, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:

Bazar fixo e feira do livro: 9h às 11h / 13h às 17h / 19h às 21h (de segunda a sexta-feira).

Decoração de Natal: 19h30 às 21h diariamente até o dia 24/12.

